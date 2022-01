Conf Presse Burkina-Tunisie : Un technicien non payé fuit avec les micros

Une scène surréaliste s’est produite juste avant la conférence de presse d’avant match de la rencontre Tunisie Burkina Faso comptant pour le quart de final de la Can 2021 qui se jouera ce samedi.

En effet, un technicien a saboté l’avant match en débranchant les installations sonores avant d’être prendre la fuite pour protester auprès des organisateurs de la compétition.

D’après une source proche du comité d’organisation, il s’agit d’une personne louant son matériel, furieux de n’avoir pas été payée.

Des journalistes présents dans la salle ont sauvé la rencontre en rassemblant du matériel et prêté micros et câbles. Néanmoins il manquait un micro pour la salle et les représentants des médias étaient obligés de poser leurs questions à haute voix.

Un nouveau événement qui s’ajoute aux précédents déplorables depuis le début de la compétition.