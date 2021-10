Confédération africaine de taekwondo : Balla Dièye nommé secretaire général

Président de la Fédération sénégalaise de taekwondo depuis 2018, Balla Dièye a franchi un autre cap dans sa carrière. Il vient d'être nommé secrétaire général de la Confédération africaine de cette discipline sportive par Ide Issaka, le président. Qui est aussi le vice-président de taekwondo au niveau mondial.





Double médaillé mondial de taekwondo et président de la Fédération sénégalaise de la discipline, l’olympien Balla Dièye est également champion de la Paix pour l’organisation internationale Peace and Sport, aux côtés des plus grands champions dont notamment Lionel Messi, Didier Drogba et Blaise Matuidi.





Notons qu'hier jeudi 21 octobre, Balla Dièye a été reçu en audience par le ministre des Sports Matar Ba.