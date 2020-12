Confiant pour Hazard, bluffé par Lukaku: les confidences de fin d’année de Roberto Martinez

Roberto Martinez Coach des Diables Rouges

Un super buteur qui a volé sur les terrains d’Italie et d’Europe, un capitaine qui tire la langue dans le club de ses rêves: l’année 2020 des Diables Rouges aura été contrastée sur le Vieux Continent. Pourtant, Roberto Martinez est, comme toujours, optimiste.

Et en ce qui concerne Romelu Lukaku, le sélectionneur a de bonnes raisons de l’être. L’attaquant belge cartonne depuis son arrivée à Milan. La saison dernière, du haut de ses 34 réalisations, il a égalé un record que Ronaldo avait établi il y a plus de 20 ans.





“Romelu Lukaku est impressionnant”

Et il est reparti sur les mêmes bases depuis le début de l’exercice 2020-2021, avec un total de 20 buts inscrits avec les Diables et l’Inter. “Il a été impressionnant”, confirme son mentor espagnol au micro de VTM. “Il montre une maturité qu’on ne voit pas souvent chez les attaquants. En général, un buteur est quelqu’un qui est surtout concentré sur le fait de mettre la balle au fond des filets. Mais pour Romelu Lukaku, ce qui est important, c’est la victoire, c’est être là pour aider l’équipe. Et c’est ce qu’il fait chaque semaine.”









Le buteur de l’Inter et des Diables Rouges n’a d’ailleurs jamais été aussi redoutable qu’en 2020. “Il est dans la forme de sa vie. Sans le moindre doute”, confirme Roberto Martinez, qui espère, forcément, pouvoir compter sur un Romelu Lukaku dans cet état de grâce l’été prochain.

“2021 sera l’année d’Eden Hazard”

En revanche, les nouvelles sont moins réjouissantes pour Eden Hazard qui a enchaîné les blessures en 2020 et qui n’a pas encore réussi à se mettre le Real dans la poche. Mais le sélectionneur n’est pas inquiet. “Eden sera-t-il à l’Euro en juin? Sans aucun doute. Je n’ai aucune inquiétude à son sujet”, commence-t-il.