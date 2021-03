Congo-Sénégal : Les enjeux d’une rencontre sans suspense pour les Lions

Match Senegal-Congo

S’il s’agissait d’un simple match de préparation, en cette période de pandémie de Covid-19, Aliou Cissé et son staff n’auraient pas fait tout un plat pour faire venir leurs joueurs cadres pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Can-2022.





Malgré leur qualification à l’issue de la 4e journée, le Sénégal descendra, d’abord ce vendredi, à 16 h, sur la pelouse du stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville, sans doute pour décrocher les trois points de la victoire. Avant de croiser, le 30 mars prochain à Thiès, l’Eswatini.





Face à une équipe du Congo qu’elle avait battue à l’aller sur la marque de 2-0, et qui est en quête d’une qualification et éventuellement du fauteuil de leader de la poule I, les enjeux sont donc énormes pour Cissé et ses hommes. ’’Dans le sport de haut niveau, il n’y a pas de match sans enjeu’’, lance d’ailleurs le coach des Lions en conférence de presse, ce jeudi.





Les Lions vont donc tenter de consolider leur 1re place et continuer sur leur dynamique victorieuse, pour espérer un carton plein dans cette compétition. Un parcours qui confirmera le leadership du Sénégal dans son groupe et au classement Fifa qui sera publié prochainement. Il pourrait même engranger une ou des places sur le plan mondial (le Sénégal est 20e, Ndlr) à l’issue de ses deux rencontres.





Des critères qui permettront au Sénégal d’être tête de série, lors du tirage au sort de la Can-2021 prévue au Cameroun en 2022.