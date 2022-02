Continental décerne le prix du meilleur gardien de but à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021

Edouard Mendy re çoit le prix du meilleur gardien de but pour la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies 2021 du sponsor officiel Continental.





Le prix du meilleur gardien de but reflète les valeurs de sécurité de Continental en tant que pionnier de la sécurité routière depuis 150 ans, et l’initiative VisionZero qui vise zéro décès, zéro blessure et zéro accident.





Yaoundé, Cameroun, le 7 février 2022 – Le fabricant de pneus premium Continental a remis le prix du meilleur gardien de but pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021 (CAN) à l’issue du tournoi à Yaoundé, au Cameroun, hier soir. Le dernier match a vu le Sénégal battre l’Égypte 4:2 pour remporter le titre de la CAN 2021, le tournoi ayant été reporté à cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.





Le prix du meilleur gardien de but a été décerné au Sénégalais Edouard Mendy et a été basé sur ses performances tout au long du tournoi. Le trophée et le prix de 10 000 USD ont été remis par Jon Ander Garcia, directeur régional M.E.A.R.T (Moyen-Orient, Afrique, Russie et Turquie) pour Continental Tires.





« En tant que sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021, nous sommes fiers d’avoir été les sponsors exclusifs du Prix du Meilleur Gardien de But », a déclaré Garcia lors de la cérémonie de remise des prix de la CAN 2021. « En tant que dernière ligne de défense de l’équipe, le rôle du gardien dans la sauvegarde de la bouche de but reflète les propres valeurs de sécurité de Continental, ayant été le pionnier de la sécurité routière au cours des 150 dernières années.





« Notre attention inébranlable à la sécurité est également incarnée dans l’initiative VisionZero de Continental, qui vise à rendre les routes plus sûres avec zéro décès, zéro blessure et zéro accident », ajoute Garcia.