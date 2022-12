Continuer ou rester ? Ce que Ferdinand Coly conseille à Aliou Cissé

Après l’élimination du Sénégal en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, l’avenir du sélectionneur national pose question. Aliou Cissé doit-il partir ou rester, au moins jusqu’à la fin de son contrat renouvelé jusqu’en 2024, peu avant son départ pour le Qatar ?



D’après Record, l’intéressé se pose lui-même la question. Le quotidien sportif rapporte qu’après l’échec des Lions devant les Three Lions, il l’aurait soumise aux membres de son staff et à ses conseillers. Selon le journal, les premiers lui ont suggéré de jeter l’éponge tandis que les seconds lui ont demandé d’approfondir la réflexion.



Son ancien coéquipier en équipe nationale Ferdinand Coly semble s’aligner sur la position du deuxième groupe. «Personne ne doit lui mettre la pression, fixe-t-il d’emblée. Il faut qu’il analyse avec son staff et les fédéraux ce qu’il veut faire. Ça lui appartient de poser des questions telles : ‘Est-ce qu’il a la force ?’ ‘Est-ce qu’il a l’énergie de repartir pour d’autres campagnes ?’»



Ferdinand Coly martèle : «Je lui souhaite de bien réfléchir. De ne pas céder à la pression. Tout ce qui est contractuel, c’est une chose mais quand il s’agit de l’équipe nationale et de la nation, on essaie de voir l’intérêt général et c’est tout.»



Au cas où Aliou Cissé jetait l’éponge, l’ancien latéral des Lions considère que sa mission serait bien remplie. «S’il doit partir, croit-il savoir, il partira la tête haute avec le sentiment du devoir accompli.»