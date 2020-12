Lutte contre le racisme : Basile Boli veut intégrer la Fédération Française de Football (FFF)

Choqué par le scandale raciste ayant provoqué mardi l'arrêt du match entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir, Basile Boli souhaite intégrer la Fédération Française de Football afin de s'impliquer concrètement dans la lutte contre le racisme.Profondément marqué par les propos jugés racistes du quatrième arbitre envers Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint du club turc d'Istanbul BB, ayant provoqué mardi l'arrêt du match contre le PSG à l'initiative des joueurs, Basile Boli souhaite s'investir concrètement dans le football français. « J'ai des sollicitations, des amis qui m'appellent. Et franchement, j'ai envie de m'impliquer dans des projets concrets qui permettraient de lutter contre le racisme », a déclaré l'ancien Marseillais à La Provence.« Oui, il y a du racisme dans le foot. Oui, c'est anormal. Oui, il faut changer cela. Oui, on doit se donner les moyens de le faire. Oui, ça doit se faire dès les premières années de pratique. Et oui, cela concerne les joueurs, les corps arbitraux, les encadrants, les dirigeants, les supporters », poursuit-il dans une tribune publiée par la Provence.Et pour faire bouger concrètement les choses, notamment dans le football amateur qu'il juge « à la dérive », Boli souhaite intégrer la Fédération Française de Football. « Est-ce que j'ai envie de m'impliquer pour changer les choses ? Est-ce que j'ai envie de m'impliquer à la Fédération ? Les vraies questions sont : est-ce que je me retrouve dans ces questions ? Est-ce que je peux être utile ? Est-ce que c'est mon rôle ? La réponse est oui, oui, oui et encore oui, ajoute l'ancien international tricolore, devenu ambassadeur de l'OM. Je suis persuadé que c'est à l'intérieur qu'on pourra changer les choses. »Sans pour autant annoncer briguer la place de Noël Le Graët, Basile Boli n'épargne pas l'actuel président de la FFF. « Il n'est pas entendable que le patron de notre fédé donne le sentiment de découvrir ce racisme alors qu'il existe et ronge le monde du foot depuis de nombreuses années », a-t-il regretté.