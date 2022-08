Coopération sportive : Le Sénégal et Fédération de Wallonie-Bruxelles unissent leurs forces

Le Ministre des Sports, Matar Ba, a effectué une visite d'amitié et de travail dans la région de la Fédération de Wallonie-Bruxelles du 21 au 26 août 2022 à l'invitation. Outre les membres de son Cabinet, le Ministre était accompagné du Vice-président du CNOSS et Coordonnateur général des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, Ibrahima Wade et de Seydina Omar Diagne, Secrétaire Général du Comité National Olympique Sportif Sénégalais. Baye Moctar Diop, Ambassadeur du Sénégal en Belgique, a accompagné la délégation au cours de la visite.





Ce séjour a été mis à profit pour échanger sur les modalités d'approfondissement et d'élargissement de la coopération en matière sportive entre les deux parties, et de façon spécifique dans les domaines de la formation des cadres, de l'amélioration du niveau, de la maintenance et de l’entretien des infrastructures sportives, de la préparation de la participation aux compétitions internationales.





Après plusieurs séances de travail et des visites de centres sportifs aux standards élevés, les deux parties ont convenu de mettre l'accent sur la préparation des athlètes senegalais en perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et des prochains Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 au niveau des centres de haute performance de la Fédération de Wallonie Bruxelles.