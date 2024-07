Copa America : Emiliano Martinez qualifie l’Argentine en demi-finale

L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Copa America. L’Albiceleste, championne du monde en titre, a pris le dessus ce vendredi sur une teigneuse équipe de l’Équateur 1-1 (4-2 aux tirs au but).



Malgré le retour de son capitaine Lionel Messi pour ce match, l’Argentine a éprouvé beaucoup de difficultés face à une solide équipe de l’Équateur. Pourtant, dans cette rencontre très serrée, les partenaires de Messi menaient à la pause grâce à un but du défenseur central Lisandro Martinez, qui a marqué à la suite d’un corner de Leo Messi dévié par Mac Allister (33e).



En seconde période, l’Équateur est revenu sur la pelouse avec des intentions plus offensives. À la 60e minute, Valencia a eu l’opportunité de permettre à la Tri de revenir dans la partie, mais il a raté un penalty suite à une faute de Rodrigo De Paul. En dépit de ce penalty manqué par son capitaine, l’Équateur, très déterminé, est parvenu à arracher l’égalisation dans les ultimes secondes de la partie par Kevin Rodriguez (90+1).



Il a fallu recourir à la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, l’Argentine s’est montrée plus adroite. En effet, malgré le penalty raté par Messi, l’Argentine a réussi à se qualifier grâce à son gardien de but Emiliano Martinez, qui a réalisé deux arrêts exceptionnels.