Copa America : le Brésil accroché par le Costa Rica

Favori de la compétition, comme l'Argentine et l'Uruguay, le Brésil n'a pas entamé la Copa America sous de bons auspices. Les Auriverdes ont été tenus en échec par le modeste Costa Rica (0-0).



Dominatrice durant toute la rencontre, la Seleção, qui a raté de nombreuses occasions, notamment avec un but refusé à Marquinhos (32) pour hors-jeu et une frappe de Paquetá sur le montant(63), n'a pas réussi à marquer lors de ce match.



Les partenaires de Vinicius Jr, qui affrontent le Paraguay samedi prochain, devront montrer un autre visage s'ils veulent briller dans cette Copa.



Dans le groupe, la Colombie a battu le Paraguay (2-1).