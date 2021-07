Copa América : Le Brésil qualifié pour la finale grâce à sa victoire contre le Pérou

Le Brésil est qualifié pour la finale de la Copa América. Face au Pérou, les hommes de Tite l’emportent sur le plus petit des scores grâce au but de Lucas Paquetá. Le Lyonnais avait déjà inscrit le but victorieux en quarts de finale, contre le Chili.











GALLESE REPOUSSE L’ÉCHÉANCE





Peter Bosz a dû savourer la performance de Lucas Paquetá. Positionné dans un rôle de numéro 10, le joueur de l’OL s’est de nouveau montré décisif dans cette compétition. Son confrère de Ligue 1 Neymar s’était défait un peu plus tôt de Callens sur le côté de manière assez spectaculaire et avait vu l’appel de son coéquipier. Après une longue course vers le second poteau, Paquetá avait tout le temps d’ajuster Gallese, le capitaine et portier péruvien. Au préalable, celui qui évolue à Orlando en MLS avait réalisé un double arrêt spectaculaire devant Neymar et ce même Paquetá. Il a aussi repoussé de manière peu académique un coup franc lointain tiré par le Madrilène Casemiro.





La première période est entièrement dominée par les Brésiliens, les Péruviens n’ayant pas touché un ballon dans la surface d’Ederson. Il faut dire que le système à 3 centraux, utilisé pour la première fois, n’a pas du tout fonctionné. Ricardo Gareca (sélectionneur du Pérou) s’en rend compte et change son fusil d’épaule à la mi-temps.





LE PÉROU PLUS ENTREPRENANT EN 2E PÉRIODE





Au retour des vestiaires, deux changements tactiques sont opérés (Trauco et Ramos laissent leur place à García et López) et le Pérou repasse à 4 derrière. L’attaquant de Benevento Lapadula ne manque pas de se montrer et bénéficie d’une grosse occasion à la 50e minute mais Ederson veille au grain. Cueva, qui était jusque-là invisible prend des libertés sur son côté et crée du danger à plusieurs reprises. Malgré 2 frappes cadrées en seconde période (aucune en 1re), cela ne suffira pas pour recoller au score. Tite profite des 5 changements pour casser le rythme en fin de match. Notons la petite inquiétude pour Paquetá, remplacé dans le temps additionnel par Douglas Luiz et vraisemblablement victime d’un coup.





Le Pérou échoue donc aux portes de la finale et le Brésil se dirige lui vers une nouvelle finale. En phase de poules déjà, les Brésiliens n’avaient fait qu’une bouchée du Pérou (4-0 score final). Si le score de cette demie ne reflète pas ce qu’il s’est passé sur le terrain, les deux sélections ne boxaient pas dans la même catégorie cette nuit.









Les Brésiliens ne sont plus qu’à une victoire du trophée final. Les coéquipiers de Neymar devront affronter le vainqueur du match entre l’Argentine et l’Équateur qui se dispute demain à 03h00. Quant à la finale, elle aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 02h00, au Maracanã.