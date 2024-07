Copa America : Le Brésil tenu en échec par la Colombie

Le Brésil et la Colombie s'affrontaient la nuit dernière pour la première place du groupe D. Comme lors de leurs dernières confrontations, les deux équipes se sont livrées une belle bataille. Le Brésil a allumé la première mèche en ouvrant le score par Raphinha sur un superbe coup franc à la 12e mn. La Colombie, très agressive et nullement découragée par le but brésilien, est rapidement revenue dans la partie. D'abord, Davinson Sánchez marque d'une belle tête, mais le but sera refusé pour un hors-jeu (19e mn).







Déterminée et très incisive, la Colombie va égaliser dans les ultimes secondes de la première période par Muñoz (45e+2).





En seconde période, malgré les changements opérés des deux côtés, le score ne bougera pas. La Colombie termine à la première place, et le Brésil 2e devant le Costa Rica qui, malgré sa victoire sur le Paraguay (2-1), ne verra pas les quarts de finale.