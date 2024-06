Copa America: le monde du foot souhaite un joyeux 37e anniversaire à Messi

Le monde du football, la Fifa en tête, a souhaité lundi un "joyeux anniversaire", son 37e, à Lionel Messi, l'un de ses plus illustres représentants qui rêve de remporter la Copa America début juillet avec l'Argentine, deux ans après son titre mondial.







L'instance mondiale a utilisé ses réseaux sociaux pour publier des vidéos de l'octuple Ballon d'Or lors des Coupes du monde en Allemagne-2006, en Afrique du Sud-2010, au Brésil-2014, en Russie-2018 et au Qatar-2022.





"Je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Lionel Messi, capitaine de l'équipe championne du monde et joueur incroyable, a écrit le président de la Fifa, Gianni Infantino. Tu es quelqu'un qui fait rêver le monde par ta grandeur. Continue à le faire pour toujours et à inspirer tout le monde à jouer et à apprécier notre beau jeu".





Les hashtags #messibirthday et #cumplemessi ont fait fureur sur internet. La Fédération argentine de football (AFA) a sobrement publié "Une année de plus à célébrer avec l'Albiceleste": Joyeux anniversaire, capitaine". Un message accompagné de plusieurs photos des moments les plus mémorables de Messi avec l'Argentine.





Lors de la Copa America disputée cette année aux Etats-Unis, l'homme aux 57 distinctions individuelles est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du tournoi continental en atteignant les 35 sélections lors du match d'ouverture contre le Canada.





Le numéro 10 partageait cet honneur avec le gardien chilien Sergio Livingstone (34 apparitions) depuis la finale de la Copa America Brésil-2021, où l'Albiceleste avait été sacrée championne.





La précédente édition pourrait également permettre à la star argentine d'établir un autre record: devenir le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition.





Le Brésilien Zizinho et l'Argentin Norberto Mendez partagent ce record avec 17 buts chacun. Messi en est à 13 buts. Mais même à 37 ans, rien ne semble impossible pour la Pulga. Il lui reste potentiellement cinq matches pour y parvenir.





L'Argentine, victorieuse du Canada (2-0) vendredi en ouverture, doit affronter le Chili mercredi et le Pérou dimanche avant les quarts de finale début juillet.