Copa America : Messi (Argentine) et Neymar (Brésil) désignés co-meilleurs joueurs

Lionel Messi et Neymar désignés co-meilleurs joueurs de la Copa America. (L'Equipe)

Avant même la finale de Copa America entre le Brésil et l'Argentine, la CONMEBOL a désigné Messi et Neymar comme co-meilleurs joueurs du tournoi.





La finale de la Copa America n'a même pas été jouée, mais la CONMEBOL a déjà tranché. A quelques heures du duel entre l'Argentine et le Brésil, diffusé en clair sur la chaîne L'Equipe, l'instance du football sudaméricain a annoncé que Lionel Messi et Neymar avaient été désignés co-meilleurs joueurs de la compétition.