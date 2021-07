Lionel Messi bat le record de la photo de sport la plus likée sur Instagram

Après la victoire de l'Argentine face au Brésil à la Copa America, Lionel Messi a posé avec le trophée. Le cliché a battu le record de la photo de sport la plus likée de l'histoire d'Instagram.



C'est un nouveau record détenu par Lionel Messi. Après la victoire de l'Argentine à la Copa America, le premier grand trophée international de la carrière du Barcelonais (il avait remporté les JO en 2008), ce dernier a posé avec le trophée et posté la photo sur Instagram. Le cliché a affolé les réseaux et battu le record de la photo de sport la plus likée de l'histoire d'Instagram. Il affiche actuellement un peu plus de 20,8 millions de « j'aime ».





Il bat ainsi le record précédemment détenu par Cristiano Ronaldo, avec une photo en hommage à Diego Maradona, qui affiche actuellement un million de likes de moins.