Copa Libertadores : Les joueurs de Boca Juniors finissent au commissariat

L'exploit d'Everson, le gardien de l'Atlético Mineiro (à terre), auteur de deux arrêts et du tir au but décisif dans la séquence finale du match, a été éclipsé par les incidents. (B. Prado/Pool via reuters)

Les Argentins de Boca Juniors, furieux après une décision arbitrale en leur défaveur, en sont venus aux mains avec les Brésiliens de l'Atlético Mineiro puis avec les forces de l'ordre après leur élimination en huitièmes de finale de la Copa Libertadores, mardi, à Belo Horizonte.





Finaliste de l'édition 2018, Boca Juniors a été éliminé mardi soir en huitièmes de finale de la Copa Libertadores par l'Atlético Mineiro, à l'issue d'un match (0-0, 1-3 aux tirs au but) qui a tourné au chaos sur la pelouse puis dans les vestiaires du stade de Belo Horizonte.





Après un match aller à Buenos Aires déjà marqué par l'annulation d'un but argentin contestée par Boca (0-0), le retour au Brésil est encore monté en température lorsque le VAR a annulé un but des visiteurs en seconde période pour un hors-jeu supposé, ce qui a entraîné une bousculade entre les joueurs de Boca et le staff brésilien, l'incident se terminant par l'expulsion de l'entraîneur adjoint de chaque équipe.





Gaz lacrymogènes

Ce n'est pas tout. Après l'élimination de Boca aux tirs au but, les incidents ont repris dans les entrailles du stade. Selon le récit des médias sud-américains, il y a eu des échanges de coups entre joueurs des deux équipes, puis les joueurs de Boca s'en sont pris aux arbitres, réfugiés dans leur vestiaire, et enfin aux forces de l'ordre qui les protégeaient, ces dernières faisant usage de gaz lacrymogènes pour ramener le calme.





Boca au commissariat

Selon les forces de l'ordre, au moins huit membres de la délégation de Boca, dont des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants ont été identifiés par les caméras de surveillance lors de la bagarre. Ces personnes sont accusées de blessures corporelles, agression et destruction de biens publics.