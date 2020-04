Coronavirus : Dybala aurait été testé positif une 4e fois

Selon l'émission espagnole El Chiringuito, Paulo Dybala aurait été testé positif au coronavirus pour la quatrième fois en un mois et demi.





Paulo Dybala ne parvient pas à se défaire du coronavirus. Selon l'émission espagnole El Chiringuito, l'attaquant de la Juventus a été testé positif au Covid-19 pour la quatrième fois en un mois et demi. Le joueur avait été déclaré porteur asymptomatique du virus le 21 mars dernier, tout comme sa compagne, l'actrice et chanteuse Oriana Sabatini.

???? NOTICIA de @jpedrerol ????



"DYBALA, jugador de la JUVENTUS, ha vuelto a dar POSITIVO por CORONAVIRUS por CUARTA VEZ en un mes y medio" #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/HehetJ9hPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2020

Le couple argentin se disait en "parfaite condition". Quelques jours plus tard, il avait tout de même confié ressentir des symptômes "forts". "Je marche et j'essaye de m'entraîner, ce que je n'ai pas pu faire pendant cette période, car j'étais rapidement fatigué et je respirais mal, avait-il déclaré sur le site officiel de la Juventus. Ma copine va bien, elle aussi."





Mais l'ancien joueur de Palerme n'en a pas encore fini. Il a de nouveau été contrôlé ces derniers jours et le résultat serait de nouveau positif. La Juventus n'a pas été épargnée par le vague de coronavirus. Daniele Rugani a ainsi été le premier joueur de Serie A à avoir contracté la maladie, engendrant l'interruption de la Serie A. L'international français Blaise Matuidi a également été touché sans développer de symptôme.