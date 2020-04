Coronavirus: les finales de coupes d’Afrique de clubs reportées

La finale de la Coupe de la Confédération, prévue le 24 mai à Rabat, et celle de la Ligue des champions, censée se dérouler le 29 mai à Douala, ont été reportées à une date ultérieure, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.











Revera-t-on des matches de football africain avant cet été ? La pandémie de nouveau coronavirus a eu une nouvelle fois eu raison de rencontres prévues durant les prochaines semaines. Après les demi-finales, déjà reportées, ce sont en effet les finales de coupes d’Afrique des clubs qui ont été repoussées à des dates encore à définir.





La Confédération africaine de football (CAF) « a annoncé ce samedi 18 avril 2020 sa décision de suspendre également les finales de la Coupe de la Confédération de la CAF Total et de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020 jusqu'à nouvel avis », indique un communiqué.





Des reports plutôt que des huis-clos





Pour rappel, la finale de la Coupe de la Confédération était prévue le 24 mai à Rabat, et celle de la Ligue des champions était censée se dérouler le 29 mai à Douala. Dans un entretien accordé à rfi.fr, le Secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, avait souligné que des matches à huis-clos n’étaient pas envisageables. « L’option qu’on privilégie, si elle s’avère nécessaire, sera de reporter ces rencontres jusqu’à ce que les conditions soient réunies afin qu’elles puissent se dérouler en toute sécurité. »





Visiblement les conditions ne sont plus réunies. « La CAF tient à préciser qu’elle surveille la situation de près et travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant l'impact du virus sur le continent et le développement des compétitions », assure l’instance basée au Caire.