Coronavirus : un joueur du Barça positif





Alors que la délégation barcelonaise se trouve à Lisbonne pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions, et que tous ses membres sont négatifs, le club catalan a annoncé qu'un de ses joueurs resté en Catalogne était positif au coronavirus. Il n'a jamais été en contact avec le groupe sélectionné pour affronter le Bayern vendredi, et se trouve à l'isolement. Mardi, neuf joueurs du Barça ont ont été soumis à des tests PCR avant le début de la présaison, prévu ce mercredi : Rafinha, Alena, Pedri, Trincao, Rosell, Miranda, Matheus Fernandes, Wague et le Français Todibo. Dans le même temps, Brais Mendez et Santi Mina (Celta Vigo) ont également été testés positifs par le club galicien.