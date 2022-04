Corruption lors du match Algérie-Cameroun: Un présentateur télé accuse le Maroc et...Jamel Debbouze

Un présentateur accuse Jamel Debbouze

L'élimination de l’Algérie contre le Cameroun, le 29 mars dernier lors du barrage pour la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022, continue de susciter de vives polémiques. En effet, après la sortie de l’entraîneur Jamel Belmadi, lors d’une émission sur l’une des chaines algériennes les plus regardées du pays accusant l'arbitrage, l’un des plus grands présentateurs télé accuse le Maroc et le célèbre humoriste Jamel Debbouze d’être à l’origine de l’élimination de l’Algérie face au Cameroun.





« Au Maroc, il y a un intermédiaire qui est Jamel Debbouze l’humoriste. Ce dernier a fait l’intermédiaire dans l’affaire Gassama, si l’affaire était si simple la FIFA aurait déjà pris une décision depuis longtemps », a fustigé le présentateur télé.





A la question de savoir le rapport entre la non qualification de l’Algérie et l’humoriste, le chroniqueur répond qu’ils ont beaucoup de preuves et que Jamel Debbouze est très influent.





« Jamel fait les beaux jours du Maroc, le «Marrakech du rire » ce n’est pas moi qui l’organise, le gars côtoie le roi, il côtoie également la Fédération marocaine de football, il est influent, il vit à Paris. Gassama a des relations en France. Moi je ne suis pas spécialiste dans les questions d’arbitrage, mais on a beaucoup de preuves».