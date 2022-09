Cosafa Beach Soccer : Le Sénégal en finale face à l’Égypte

Le Sénégal en finale face à l’Égypte

Ils étaient tous les deux invités à la Cosafa Beach Soccer Cup qui se tient en Afrique du Sud et regroupait, à l’origine, des formations de l’Afrique australe. Le Sénégal et l'Égypte se retrouvent pour le dernier acte. Lions et Pharaons ont décroché, ce vendredi, leur ticket pour la finale de ces joutes sous-régionales. La finale est prévue demain samedi à 13 h 30.





Auteur d’un parcours sans-faute, les Lions de Beach Soccer ont battu, ce vendredi, l’Ouganda 10-3. Les hommes de Mamadou Diallo ont encore démontré leur puissance dans ce tournoi et leur statut de champions d’Afrique en titre pour se qualifier en finale.





Mais leur adversaire, l’Égypte, a réalisé aussi un parcours similaire, même si leur demi-finale contre le Mozambique a été très serrée. La rencontre s’est soldée sur le score de 2 buts à 1.