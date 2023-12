Côte d'Ivoire 2023 : Un forfait de taille chez les Marocains

À moins d'un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) en Côte d'Ivoire , des forfaits se multiplient au sein de certaines équipes africaines. Après les absences de Cheick Doucouré et Ibrahima Koné (Mali), et celle de Taiwo Awoniyi du Nigeria, c'est désormais au tour de l'équipe du Maroc de faire face à un forfait de taille avec la blessure de Noussair Mazraoui.