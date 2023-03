Côte d'Ivoire : Sébastien Haller retrouve la sélection après son cancer

Sébastien Haller (15 sélections, 4 buts) est convoqué pour les deux prochains matchs de la Côte d'Ivoire contre les Comores dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires la Coupe d'Afrique des Nations 2023.







L'attaquant de 28 ans avait manqué plusieurs mois d'absence à cause d'un cancer des testicules juste après sa signature au Borussia Dortmund en provenance de l'Ajax.





Pour rappel, la Côte d'Ivoire, pays hôte et dores et déjà qualifiée d'office pour la CAN qui se tiendra en janvier 2024, participe tout de même aux qualifications.