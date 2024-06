Coup de gueule après Sénégal - RDC : Sadio Mané a-t-il fragilisé la position d'Aliou Cissé ?

La star d'une équipe qui critique ouvertement le système de jeu de son entraîneur, ça arrive très rarement pour être souligné. Ce jeudi 9 juin, quelques instants après le match nul entre le Sénégal et la RDC à Diamniadio, c'est ce que le double Ballon d'or africain et meneur de jeu des Lions (absent pour blessure), a fait. Une déclaration qui vient fragiliser un entraîneur déjà sous le feu des critiques depuis l'élimination du Sénégal en huitième de finale de la dernière CAN, face à la Côte d'Ivoire.







Une fois, on aurait pu parler de maladresse ou de frustration. Mais plusieurs fois, devant des médias différents, ça ne l'est plus. Sadio Mané a bien calculé et préparé ses dires. En effet, après son passage au micro de Seneweb, où il a ouvertement décrié le système de jeu d'Aliou Cissé, Sadio Mané s'est encore présenté devant d'autres médias, soutenant le même discours.





"Je pense que nous devons revoir le système de jeu. Nous l'avons essayé à de nombreuses reprises, avec plusieurs combinaisons, mais ça n'a pas fonctionné. Pour redevenir redoutable, il faut le revoir pour que chaque joueur puisse jouer à 99 voire 100% de ses moyens", a déclaré l'international sénégalais qui évolue à Al-Nassr. A la relance de la journaliste, à savoir : "Sadio vous n'êtes pas d'accord avec le système d'Aliou Cissé?", Mané a été implacable : "Vous avez très bien entendu ce que j'ai dit !"





Cette déclaration vient montrer, à suffisance, que le sélectionneur national n'est pas soutenu, dans ses idées, par certains de ses cadres. Le soutien du vestiaire, très important pour un coach pour faire passer ses idées, semble brisé en équipe nationale. Le comble, pour Aliou Cissé, c'est que cette critique vient de sa plus grande star, quelques mois après que la grande majorité des Sénégalais ait récusé le système à 3 défenseurs, pointé du doigt dans l'élimination contre la Côte d'Ivoire.





Chahuté par une partie du public sénégalais qui réclame sa tête, Aliou Cissé se retrouve aujourd'hui devant un dilemme de taille. Faire face à ses joueurs et poursuivre ses idées, ou flancher et donner raison à Sadio Mané et au public sénégalais qu'il a échoué dans ce système qu'il a tant défendu, même après l'élimination du Sénégal face à la Côte d'Ivoire.





Dans les deux cas, Aliou Cissé sera perdant. Soit il persiste avec son système et se met à dos une partie de son vestiaire, notamment sa grande star, ou il change de système et perd son autorité. Un dilemme qui, certainement, fragilise un peu plus le sélectionneur national.