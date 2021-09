Coupe CAF : Diambars vs Wakrya se jouera en une seule manche

Match Diambars vs Wakrya en manche unique

Diambars vs Wakrya se jouera en une seule et unique manche, en raison de la situation en Guinée. Le coup d’État orchestré dimanche dernier en République de Guinée a des conséquences sur la tenue du match retour de préliminaires de Coupe CAF entre Wakriya FC et Diambars. Prévu le 19 septembre, ce rendez-vous de Conakry est annulé.