Coupe CAF : Éliminé par Coton Sport, le Jaraaf peut nourrir des regrets

Le Jaraaf a été éliminé par Coton Sport de Garoua en match retour comptant pour les quarts de finale de la coupe de la CAF. Les vert et blanc de la Médina qui n'avaient qu'un seul but à remonter ont fait preuve de beaucoup de maladresse en ratant une kyrielle d'occasions de but.







Jaraaf qui a été surpris à la 20ème mn par l'ouverture du score de la formation camerounaise, a réussi à égaliser à la 38ème mn par Albert Lamane Diene. En seconde période, les hommes du coach Cheikh Gueye ont dominé nettement leurs adversaires camerounais sans toutefois réussir à concrétiser leur mainmise.

Pourtant, à la 55ème mn, Pape Abdou Ndiaye a maintenu l'espoir d'une qualification en marquant un 2ème but. Mais pour les 30 dernières minutes, le Jaraaf n'a pas réussi à marquer le 3ème but qui lui aurait permis de se qualifier pour les demi-finales de la coupe de la CAF. Ainsi, en dépit de la victoire 2-1, il est éliminé par but marqué à l'extérieur.