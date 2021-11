COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS : LE BALLON OFFICIEL DÉVOILÉ !

La CAF vient de dévoiler le ballon officiel pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.



Toghu sera le ballon officiel de la CAN. Chaque lettre de ce nom signifie quelque chose. Tradition, orné, gloire, héritage, unité. Umbro a dessiné un ballon blanc avec la présence de vert, de rouge et jaune. Pour rappel, la compétition se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.

