Coupe d'Italie : l'Inter Milan élimine l'AC Milan en quarts

L'Inter Milan a décroché mardi soir sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. En quarts de finale, les Nerazzurri ont sorti l'AC Milan (2-1), à Guiseppe Meazza. Menés sur un but de Zlatan Ibrahimovic (31e), au centre d'une altercation en fin de première période avec Romelu Lukaku puis expulsé après la pause (58e), les joueurs d'Antonio Conte ont fait la différence sur des réalisations de Romelu Lukaku (71e sur penalty) et Christian Eriksen (97e). Les quarts de finale se poursuivront mercredi avec Atalanta Bergame-Lazio Rome (17h45) et Juventus Turin-SPAL (20h45), avant Naples-Spezia jeudi (21h00).