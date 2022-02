Coupe de France de football : Nice élimine le PSG aux tirs au but

Après un match nul (0-0), les Parisiens se sont inclinés 6-5 aux tirs au but au Parc de Princes. Nice rencontrera l’OM en quart de finale.

Le Paris-Saint-Germain ne réalisera pas un triplé en Coupe de France. Nice a éliminé le double tenant du titre, lundi 31 janvier, en huitième de finale, à l’issue d’une séance de tirs au but (0-0, 6-5 tab). Les Niçois rencontreront l’Olympique de Marseille en quart de finale. C’est la première fois depuis 2011 qu’ils atteignent ce stade de la compétition.

La partie s’est achevée sur une tentative manquée du jeune néerlandais Xavi Simons, 18 ans, devant le gardien niçois Marcin Bulka, prêté cette saison par Paris. Il avait déjà auparavant arrêté un tir de Leandro Paredes.

En face, Gianluigi Donnarumma, le héros de l’Italie dans cet exercice en demi-finale et en finale de l’Euro l’été dernier, n’a stoppé qu’un tir au but, celui d’Andy Delort.

Il a été trompé par une « Panenka » du défenseur Dante, à la septième tentative niçoise, un geste plein d’audace qui a mis en lumière tout ce qui a manqué au PSG durant la soirée.

Mbappé entré seulement à la 64e minute

C’est une claque que le Paris-Saint-Germain vient de recevoir, à deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Les Parisiens avaient été finalistes sans discontinuer en Coupe de France depuis 2015. Leur dernière élimination prématurée remontait à janvier 2014, en 16e contre Montpellier.

Plusieurs cadres, attendus face aux Espagnols, ont manqué ce lundi soir à l’appel contre les Aiglons, comme Marquinhos, Angel Di Maria et Achraf Hakimi, retenus en sélection, ou Neymar et Sergio Ramos, blessés. L’attaquant superstar Kylian Mbappé a, lui, débuté la rencontre sur le banc, et n’est entré qu’à la 64e minute.

Mbappé « a souffert d’une gêne lors des derniers entraînements. Le conseil médical a été qu’il ne débute pas, et qu’il joue une trentaine de minutes », a expliqué l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, en conférence de presse après la rencontre. L’attaquant s’était blessé à l’adducteur gauche il y a une dizaine de jours, mais il avait été rétabli pour jouer contre Reims le 23 janvier en Ligue 1 (4-0).

Après une première période terne – malgré la présence de Messi, l’entrée de Mbappé a donné un peu d’allant à ses coéquipiers. Il a même trouvé la barre dans le temps additionnel (90e+2).

Les inquiétudes ne font que s’accumuler pour le PSG avant le Real, d’autant que cette sortie de route rappelle celle contre Guingamp en 8e de finale de la Coupe de la Ligue en janvier 2019, annonciatrice de l’humiliation subie face à Manchester United en 8e de C1 deux mois plus tard.