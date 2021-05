Coupe de France : Monaco élimine Rumilly et rejoint le PSG en finale





Onze ans après, l’AS Monaco est de retour en finale de la Coupe de France. Jeudi soir, la formation du Rocher a mis un terme au rêve des amateurs de Rumilly-Vallières (5-1), en demi-finales. Pourtant surpris par le club savoyard, pensionnaire de la quatrième division et notamment tombeur de Toulouse au tour précédent, sur un but d’Alexi Peuget (20e), les Monégasques ont réagi pour l’emporter logiquement sur des réalisations d’Arthur Bozon (27e csc), Aurélien Tchouaméni (32e), Wissam Ben Yedder (55e), Cesc Fabregas (78e) et Aleksandr Golovin (82e).