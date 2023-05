Coupe de la Ligue du Sénégal : Le carré d’as connu

Le carré d'as des demi-finales de la Coupe de la Ligue est maintenant connu. Les rencontres des quarts de finale, qui se sont déroulées samedi et dimanche, ont été riches en surprises et en moments palpitants. À l'issue de ces matchs, Teungueth FC, Casa Sports, Ndiambour et Stade de Mbour se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition.





Le quart de finale le plus attendu opposait le Ndiambour au Jaraaf. Et ce sont les Lougatois qui ont créé la surprise en remportant le match sur un score de 3 buts à 1. Les supporters ont été témoins d'un spectacle captivant où le Ndiambour a su faire preuve de détermination et de talent pour éliminer une équipe du Jaraaf réputée forte dans les compétitions de coupes. Les joueurs de Ndiambour ont été à la hauteur dans cette rencontre et ont démontré leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du pays.





A Ziguinchor, le Casa Sports a éliminé le Wallydaan de Thiès, 1-0. Le héros de ce match a été le Gambien Christophe Serge Simon, qui a marqué le seul but de la rencontre, offrant ainsi la victoire à son équipe. Le Casa Sports, qui a réalisé la saison dernière le doublé Coupe du Sénégal-championnat, est bien parti pour gagner un autre trophée.





Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour a balayé le Port 3-0. Les Mbourois, qui luttent pour leur maintien en Ligue 1, se rassurent avec cette qualification.