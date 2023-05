Coupe de la Ligue : Teungueth FC bat le Casa Sport et file en finale

Teungueth FC a réalisé un exploit en se qualifiant pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant le Casa Sport sur le score de 2-1 lors d'une demi-finale palpitante. Dans un stade Ngalandou Diouf acquis à sa cause, Teungueth FC a su faire preuve de détermination et de talent pour venir à bout de son adversaire.



Dès le coup d'envoi, Teungueth FC a pris l'initiative du jeu et s'est montré dangereux devant le but adverse. Cependant, c'est le Casa Sport qui a ouvert le score à la 49ème minute grâce à une belle passe de Jean Koite Gomis, conclue par Mouctar Ndiaye. Ce but aurait pu décourager n'importe quelle équipe, mais Teungueth FC est resté concentré et a continué à se battre.



La persévérance des joueurs de Teungueth FC a finalement été récompensée à la 59ème minute lorsque le jeune attaquant Mbaye Jacques Ndiaye a égalisé pour son équipe.



Le temps réglementaire s'est achevé sur un score de 1-1, obligeant les deux équipes à disputer des prolongations pour départager le vainqueur. C'est finalement Teungueth FC qui a pris l'avantage à la 110ème minute grâce à un but de Pa Omar Fall. Ce but crucial a permis à l'équipe de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue.



Avec cette victoire, Teungueth FC a démontré sa force mentale et sa capacité à surmonter les obstacles. L'équipe a su garder son calme malgré l'ouverture du score adverse et a montré une grande détermination pour renverser la situation. Les joueurs ont fait preuve d'une belle solidarité et ont su saisir les opportunités qui se sont présentées à eux.



Maintenant, Teungueth FC attend de connaître son adversaire en finale, qui sera déterminé lors de la deuxième demi-finale opposant, dimanche, Ndiambour de Louga au Stade de Mbour.