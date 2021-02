Coupe de Turquie : Babacar Khouma (Alanyaspor) élimine Galatasaray avec un doublé

Emmené par son attaquant sénégalais, auteur d’un doublé, Alanyaspor s’est débarrassé de Galatasaray (3-2) et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Turquie.







Un joli festival offensif et une qualification pour une demi-finale de Coupe de Turquie pour la deuxième année consécutive. Alanyaspor s’est fait plaisir, ce mercredi 10 février 2021, en éliminant 3-0 Galatasaray en demi-finales de la Coupe Nationale. Une démonstration parfaite face à une équipe leader du Championnat et qui jouait sur son terrain.





Dépossédés du ballon une bonne partie du match par les locaux, les visiteurs se sont montrés redoutablement efficaces devant le but, avec à la clé un doublé pour Babacar Khouma Gueye (30e , 48e) et un but de Salih Uçan (41e). Galatasaray a réussi marqué deux buts dans les dernières minutes par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed (83e) et Gedson Fernandes (94e).





Grace à ces deux réalisations, Babacar Khouma atteint la barre des 10 buts avec Alanyaspor cette saison, toutes compétitions confondues.