Coupe du maire de Dakar : Uso écarte As Douanes et retrouve Duc en finale

C’est sans doute la plus grande surprise de la coupe du maire de Dakar, masculin. L’ As Douanes a été surprise en demi-finales, hier, par l’Union sportive de Ouakam sur la marque de 75-65. Une vraie contre-performance du champion en titre du national 1 et quart de finaliste de la Basketball Africa League (Bal).