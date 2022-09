COUPE DU MONDE 2022 : À QUELLE HEURE LES MATCHS AURONT-ILS LIEU ?

Les heures de Matchs au Qatar

Les matchs de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) se joueront à des heures différentes. Voici l’ensemble des horaires de la phase de groupes jusqu’à la finale.





Le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné le 20 novembre. Et la phase de groupes de ce Mondial, qui se tiendra jusqu’au 2 décembre, sera chargée avec jusqu’à quatre matchs par jour, programmés à quatre horaires différents. Les premières rencontres se disputeront à 11h (heure française) puis les suivantes s’enchaîneront à 14h, 17h et 20h. Les derniers matchs de chaque groupe se joueront simultanément à 16h ou 20h.





Les 8es de finale, programmés du samedi 3 au mardi 6 décembre, et les quarts de finale, le vendredi 9 et samedi 10 décembre, auront lieu à 16h et 20h. Les demi-finales, mardi 13 et mercredi 14 décembre, se disputeront à 20h, alors que le coup d’envoi de la finale, le dimanche 18 décembre, sera donné à 16h.

Phases de groupes : 11h, 14h, 17h, 20h





8es de finale et quarts de finale : 16h, 20h





Demi-finales : 20h