Coupe du Monde 2022 : Adversaire du Sénégal, l’Équateur finalement exclu ?

Adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde, l’Equateur serait plus que jamais sous la menace de ne pas être présent au Qatar.





Le feuilleton Byron Castillo est encore loin d’avoir connu son épilogue. En mai dernier, le Chili, présent dans la zone de qualification Amérique du sud, avait déposé une plainte dans laquelle il assurait que le latéral droit n’était pas équatorien mais colombien. Mais après plusieurs mois d’enquête, la FIFA avait rejeté l’appel du Chili.





Sauf que maintenant, à 68 jours pile du début de la Coupe du Monde, le dossier du joueur de 23 ans aurait été ressorti et menacerait véritablement l’Equateur d’une exclusion. En effet, une longue enquête du média anglais Daily Mail aurait révélé que Byron Castillo, qui a notamment disputé huit matches qualificatifs, est en fait colombien et qu’il est né en 1995 et non en 1998.





Dans des enregistrements, le pensionnaire de Club León au Mexique, reconnaîtrait avoir utilisé un faux passeport et obtenu une fausse identité grâce à un intermédiaire. La Fédération Équatorienne de Football l’aurait couvert. Jeudi, la commission d’appel de la FIFA se réunit pour statuer sur ce dossier qui pourrait faire les affaires du Chili.