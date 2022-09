Coupe du monde 2022 : David Trezeguet rêve d'une finale Sénégal-France

Dans le cadre de sa tournée africaine, le trophée de la coupe du monde sera pour 2 jours au Sénégal. L’avion transportant cette récompense en or massif a atterri, ce matin à 11h, à l’aéroport de Diass avec à son bord la délégation qui l’accompagne. Parmi ces personnes et personnages du football au côté du trophée figure l’ancien attaquant français David Trezeguet en sa qualité d’ambassadeur de la FIFA.





La légende française a profité de l’occasion pour évoquer les chances du Sénégal dans cette compétition en s’inspirant de l’épopée des Bleus il y a 24 ans. « La coupe du monde pour moi en 98 ça a été le rêve. Je pense qu’on avait montré qu’on était les plus forts et qu’on avait envie de gagner cette coupe. On rêvait. Et la magie du football c’est la même chose, il faut y croire. Et je pense que le Sénégal, après cette coupe d’Afrique, a toutes les possibilités de devenir protagoniste », déclare-t-il sous les acclamations des supporters sénégalais. Avant de faire à ces derniers un petit clin d’œil : « Je pense qu’il a toutes les qualités. Et si c’est par rapport aux supporters vous avez déjà gagné ».