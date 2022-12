Coupe du monde 2022 : entre la France et le Maroc, la secrétaire d’Etat Sarah El Hairy, binationale, a choisi les Bleus

la secrétaire d’Etat Sarah El Hairy, binationale, a choisi les Bleus

Franco-marocaine, la secrétaire d'Etat chargée à la Jeunesse Sarah El Haïry a choisi son camp pour la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar : elle supportera la France.





Son choix est fait. Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse, qui possède la double nationalité française et marocaine, soutiendra les Bleus lors de la demi-finale de Coupe du monde entre les deux pays. Elle tient tout de même à rappeler que «la binationalité, ce n'est pas la schizophrénie, ça ne s'oppose pas».





«Je suis fière de cette équipe marocaine qui a créé un élan, qui est soudée, qui a fait un parcours exceptionnel. Et en même temps je veux cette troisième étoile. Je veux que les Bleus ramènent la Coupe du monde à la maison», a-t-elle déclaré dans des propos recueillis par Le Parisien.





Cette rencontre est un événement historique, puisque c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale d'une compétition mondiale. De plus, la dernière confrontation entre la France et le Maroc remonte à 2007, ils s'étaient quittés sur un match nul (2-2).





UNE RENCONTRE SYMBOLIQUE AUX ENJEUX POLITIQUES FORTS

Mais cette affiche permet à certains, surtout à l'extrême droite de l'échiquier politique, de relancer différents débats sur la binationalité. Ainsi, Eric Zemmour a jugé «bizarre» le fait «que des milliers de gens qui sont censés être Français célèbrent la victoire du Maroc».





Des propos auxquels la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse a répondu : «C’est grave et c’est navrant. Il jette la suspicion sur toute une partie du pays. On a le droit de célébrer deux équipes, de les porter», a estimé celle qui est née dans le Loir et Cher mais est allée à l'école primaire et a passé son baccalauréat au Maroc.





En revanche, concernant d'éventuels débordements, pour lesquels 10.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, Sarah El Haïry est restée ferme, «il faut la tolérance zéro pour ceux qui cassent et mettent le bazar».