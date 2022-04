Coupe du monde 2022 : « La FIFA va remettre 1 milliard 500 millions F cfa… », Matar Ba

Participation du Senegal à la coupe du monde Qatar

La coupe du monde 2022 au Qatar approche à grands pas. L’évènement débutera le 21 novembre avec la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas. Et comme avant chaque début de compétition, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) met à la disposition des équipes nationales qualifiées une somme d’argent afin qu’elles assurent leur préparation.





Présent à l’émission Quartier Général, le ministre des sports Matar Ba a révélé le montant que l’instance du football mondial a débloqué pour le Sénégal : « Si je ne me trompe pas, la FIFA va remettre 1 milliard 500 millions FCFA à la Fédération pour la préparation. Il y a aussi une enveloppe de participation », explique-t-il.