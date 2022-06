Coupe du Monde 2022 : Une étude dévoile les chances du Sénégal de remporter le trophée…

Les chances du Sénégal de remporter la Coupe du Monde

Du 21 novembre au 18 décembre, le monde va vibrer au rythme de la Coupe du monde au Qatar. Cette 22e édition s’annonce particulièrement inédite au vu des différentes restrictions en vigueur dans la monarchie. Sur le plan sportif, 32 nations venues des quatre coins du globe vont croiser le fer pour tenter de remporter ce trophée en or massif. Plusieurs d’entre elles font office de favorites à l’exemple de la France, championne du monde en titre, l’Espagne…





Selon le site The Analyst, un supercalculateur aurait donné le pourcentage de chances de chaque équipe de remporter cette compétition. Le simulateur place la France en tête avec 17,93% suivi du Brésil (15,73%) et de l’Espagne (11, 53%). Le Sénégal est placé au 23e rang avec un pourcentage infime de 0,19%. Le pays de la Teranga est derrière ses deux de ses rivaux à savoir les Pays-Bas (7,70%) et le Qatar (0,35%) et devant l’Equateur (0,17%). D'après ces chiffres, les hommes d'Aliou Cissé ont beaucoup plus de chances que les autres pays africains engagés dans cette compétition : Ghana (0,02%), la Tunisie (0,01%), le Maroc (0,01%) et le Cameroun (0,00%).