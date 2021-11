Coupe du monde 2023 (Eliminatoires) : Chocs Cap Vert – Nigeria et Côte d’Ivoire – Angola

La première fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde masculine de basket se tient du 26 au 29 novembre à Benguela (Angola). Les groupes A et C sont concernés. Ce vendredi, le Cap-Vert défie le Nigeria dans le groupe A, tandis que l’Angola sera aux prises avec la Côte d’Ivoire dans le groupe C.



Quatrième du dernier Afrobasket, le Cap-Vert sera très attendu dans ces éliminatoires. Les Capverdiens peuvent compter sur un effectif au complet, emmené par Walter Tavares, meilleur rebondeur du dernier Afrobasket. Le joueur du Real Madrid enchaîne les belles performances en championnat d’Espagne et en Euroligue. L’objectif du Cap-Vert est de se qualifier pour la 1ère fois en Coupe du monde.



En face, il y a le Nigeria qui veut oublier son aventure désastreuse à Kigali. Les D’Tigers ont retrouvé leur «boss», Ike Diogu, meilleur joueur de l’Afrobasket 2017. Le Nigeria devra sortir le grand jeu face au Cap-Vert. Les Nigérians sont en quête d’une 4ème participation après 1998, 2006 et 2019.



L’autre rencontre de ce groupe A mettra aux prises le Mali à l’Ouganda. 7èmes au Rwanda, les Ougandais sont favoris devant les Maliens qui ont fini 15ème lors des dernières joutes continentales.



Duel entre Palancas negras – Eléphants



Vice-championne d’Afrique, la Côte d’Ivoire démarre son tournoi face à l’Angola, classée 6ème au classement africain. Les Eléphants ont un statut à défendre et peuvent s’appuyer sur des joueurs comme Matt Costello, Souleymane Diabaté, entre autres. Les Ivoiriens lorgnent une 5ème Coupe du monde après 1982, 1986, 2010 et 2019.



Malgré ses 11 titres, l’Angola ne fait, par contre, plus peur en Afrique. Le pays essaie de reconstruire son basket, ces cinq dernières années. Les Palancas negras ont fini 6ème du dernier Afrobasket. Ils comptent cependant 8 participations en phase finale de Coupe du monde (1986, 1990, 1994, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019).



En clôture de cette 1ère journée du groupe C, la Guinée va défier la République centrafricaine. Les deux équipes essaieront d’accrocher l’une des trois places qualificatives pour la 2ème phase des éliminatoires.



Cinq qualifiés au bout du marathon



Les éliminatoires de la Coupe du monde 2023 regroupent 16 pays, répartis en 4 poules. Les groupes A et C jouent leur première fenêtre en novembre. Les poules B et D entrent en lice en février. Les équipes de chaque groupe s’affrontent en deux tournois à travers trois fenêtres de compétition : novembre 2021, février 2022 et juin 2022.



Il y aura ensuite une seconde phase avec 12 équipes, réparties en deux poules. Deux tickets seront en jeu pour chacune d'elle. L'équipe classée meilleure 3e entre les deux groupes s'offrira le 5e ticket. Ainsi, à l’issue du marathon, l’Afrique aura cinq représentants pour la FIBA Basketball World Cup 2023.



Programme 1ère journée



Groupe A



Vendredi 26 novembre 2021



10h00 Cap- Vert – Nigeria



13h00 Mali – Ouganda



Groupe C



Vendredi 26 novembre 2021



16h00 Côte d’Ivoire – Angola



19h00 Guinée – Centrafrique



Programme 2ème journée



Groupe A



Samedi 27 novembre 2021



10h00 Nigeria – Mali



19h00 Ouganda – Cap-Vert



Groupe C



Samedi 27 novembre 2021



13h00 Centrafrique - Côte d’Ivoire



16h00 Guinée – Angola



Programme 3ème journée



Groupe A



Dimanche 28 novembre 2021



13h00 Cap-Vert - Mali



19h00 Ouganda – Nigeria



Groupe C



Dimanche 28 novembre 2021



10h00 Côte d’Ivoire – Guinée



16h00 Centrafrique – Angola