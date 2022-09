Coupe du monde : Après son opération réussie, les premiers mots de Bouna Sarr

Bouna Sarr donne de ses nouvelles après son opération

Blessé au tendon rotulien, le latéral droit sénégalais a subi une intervention médicale ce mardi 13 septembre. Bouna Sarr a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux en postant une image de lui allongé sur une table d’opération, le visage radieux et le pouce pointé vers le haut.





« Je tenais juste à vous dire que l'opération s'est très bien passée. Je dirais que c'est une chose importante en moins de faite, mais surtout une chose en moins dans ma tête qui me permettra d'aller de l'avant », a-t-il écrit.







Des rumeurs circulaient déjà sur son possible forfait pour le mondial au Qatar, l’ancien marseillais l’a confirmé : « Je ne saurais comment vous exprimer ma déception d'être éloigné des terrains pendant ces mois à venir, mais surtout celle de devoir rater une coupe du monde. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais après déjà de longs mois de réflexion j'ai pu comprendre qu'elle serait la plus sage mais surtout la plus raisonnable pour la suite de ma carrière ».





Même si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, le footballeur de 30 ans reste optimiste et donne rendez-vous aux fans sénégalais et bavarois dans « quelques mois ».