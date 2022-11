Coupe du monde : ces applications que les supporters devront supprimer au Qatar

La Coupe du monde approche à grands pas et le déferlement des supporters aussi. Mais pour eux, un point sensible est à surveiller: leur smartphone. Le 11 novembre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) conseillait aux supporters se rendant au Qatar d’utiliser des téléphones vierges ou jetables. Quelques précautions supplémentaires sont à prendre pour éviter d’être arrêté.





Les paris en ligne et les jeux d’argent sont interdits dans l’émirat. Le contrevenant risque l'emprisonnement "pour une durée n’excédant pas trois mois et/ou une amende n’excédant pas 3000 Riyals qatariens (environ 800 euros)" selon l’article 275 du Code pénal local. Ainsi un supporter qui parierait via son téléphone avant un match serait arrêté - encore faudrait-il qu'il soit attrapé. Il est donc conseillé de désinstaller toute application de ce genre.





Autre interdiction, les applications de rencontre LGBT comme Grindr puisque l’homosexualité est illégale et réprimée au Qatar.





Deux applications officielles suspectes





Pour tout supporter qui se rendrait dans le pays, la personne doit, en revanche, obligatoirement télécharger deux applications: l'application officielle de la Coupe du monde, Hayya qui va servir au contrôle des billets devant les stades, et l'application de suivi de Covid, Ehteraz. Mais celles-ci sont accusées d'être des logiciels d'espionnage pour les autorités qataries. Elles leur donneraient un large accès aux données des supporters, ainsi que la possibilité de lire, supprimer ou modifier le contenu et même de passer des appels directs.