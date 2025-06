Coupe du monde des clubs : Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson et Amadou Niang défient les cadors du football mondial

La première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs démarre ce dimanche 15 juin aux États-Unis. Parmi les quatre représentants africains, aucun club sénégalais n’est présent. Toutefois, le Sénégal sera tout de même représenté par trois de ses fils : Amadou Seydou Niang (Al Ain, Émirats arabes unis), Nicolas Jackson (Chelsea, Angleterre) et Kalidou Koulibaly (Al Hilal, Arabie Saoudite), qui participeront à cette prestigieuse compétition.







Vainqueur de l’UEFA Conférence League, Chelsea de Nicolas Jackson est logé dans le groupe D, aux côtés de Flamengo (Brésil), de l’Espérance de Tunis (Tunisie) et de Los Angeles FC (États-Unis). Auteur de 10 buts et de 5 passes décisives cette saison en Premier League, Jackson sera une pièce maîtresse sur laquelle le club londonien comptera pour briller.









Capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly et son club Al Hilal évolueront dans le groupe H, où ils affronteront le Real Madrid de Kylian Mbappé, le club mexicain de Pachuca et les Autrichiens du Red Bull Salzburg. Un groupe particulièrement relevé pour Koulibaly et les Saoudiens.





Moins connu du grand public sénégalais, Amadou Seydou Niang, défenseur de 20 ans, est natif de Diourbel. Ancien joueur de la Sonacos, il évolue depuis deux saisons au sein du club d’Al Ain (Émirats arabes unis). Son équipe hérite d’un groupe redoutable avec la Juventus (Italie), Manchester City (Angleterre) et le Wydad Casablanca (Maroc). Un véritable défi attend le jeune défenseur central sénégalais, qui espère briller dans cette compétition pour signer dans un grand club européen.