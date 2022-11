Coupe du monde : heurts à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique

Des violences ont éclaté dimanche dans la capitale belge à la suite du match de Coupe du monde opposant les Lions de l’Atlas aux Diables rouges.

La police locale parle d’évènements provoqués par "des dizaines de personnes", en partie "cagoulées".

Plusieurs stations de métro du centre-ville et certaines rues ont été fermées.





Une centaine de policiers ont été mobilisés. Des scènes de violences ont été observées à Bruxelles ce dimanche 27 novembre après la victoire du Maroc sur la Belgique (2-0) en Coupe du monde, rapporte l’AFP. Avant même la fin de la rencontre, "des dizaines de personnes, dont une partie cagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre, ce qui a compromis la sécurité publique", précise la police dans un communiqué.





Un journaliste blessé

Du mobilier urbain a été pris pour cible, les policiers ont été victimes de jets de projectiles. Des manifestants étaient armés de bâtons, tandis que d’autres ont fait usage de matériel pyrotechnique. Un journaliste a d’ailleurs été "blessé au visage par des feux d’artifice", indique la police qui a fait usage d’un canon à eau et de gaz lacrymogènes. Un incendie s’est déclaré sur la voie publique, un feu de signalisation a été détruit.