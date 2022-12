Coupe du monde : L’étonnante statistique de Messi

Opposée à l’Australie pour les 8es de finale de la Coupe du monde, l’Argentine s’est imposée dans la douleur. L’Albiceleste doit, en grande partie, sa qualification à un Lionel Messi qui a littéralement « marché sur l’eau ». En parlant de marche, le génie argentin, qui est un habitué des records, est pour le moment le joueur qui marche le plus dans cette coupe du monde. Ce classement élaboré par Prime Vidéo s’est basé sur le nombre de pas effectué par les joueurs dans cette compétition. Et à ce jeu, l’attaquant du Paris Saint-Germain est devant avec 4625 pas juste devant le défenseur central ghanéen Salisu et l’attaquant mexicain Lozano.



Le classement au complet :