COUPE DU MONDE : LE CALENDRIER COMPLET APRÈS L'ANNONCE DE LA DERNIÈRE ÉQUIPE QUALIFIÉE

Ce soir, le Costa Rica a éliminé la Nouvelle-Zélande 1-0 lors des barrages intercontinentaux et s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022.





Le dernier ticket pour la Coupe du monde au Qatar était délivré ce soir, soit pour le Costa Rica, soit pour la Nouvelle-Zélande, et ce sont bien les coéquipiers de Keylor Navas qui sont parvenus à décrocher leur billet. Ils affronteront l'Espagne, puis le Japon et enfin l'Allemagne lors des phases de poules. Voici les dates clé du Mondial qui commence dans moins de six mois, ainsi que le calendrier complet :









Match d'ouverture le 21 novembre : Sénégal - Pays-Bas

22 novembre : France - Australie

23 novembre : Maroc - Croatie

26 novembre : France - Danemark

27 novembre : Espagne - Allemagne

27 novembre : Belgique - Maroc

28 novembre : Portugal - Uruguay

30 novembre : Tunisie - France

1er décembre : Croatie - Belgique

1/8e de finale : du 3 au 6 décembre.

1/4 de finale : les 9 et 10 décembre.

1/2 finale : les 13 et 14 décembre.

Match de la 3e place : 17 décembre.

Finale : 18 décembre.









