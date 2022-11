Coupe du monde : Le Cameroun se rapproche d’un record

Le Cameroun se rapproche d'un Record

Match de folie ce lundi entre le Cameroun et la Serbie. Les Lions indomptables ont bien démarré la rencontre en inscrivant le premier but à la 29e minutes. Mais les hommes de Rigobert Song vont prendre deux buts coup sur coup à la 45+1 et la 45+3. 2 buts à 1 à la mi-temps.





Au retour des vestiaires, le Cameroun va encaisser un troisième but à la 53e minute. Vu la physionomie du match, nombreux sont ceux qui pensaient que les carottes étaient cuites pour les Lions indomptables. Mais les troisièmes de la dernière coupe d’Afrique des nations vont réagir d’abord à la 63e avant d’égaliser à la 66e minute.





Grâce à ces buts, le Cameroun entretient l’espoir d’une qualification pour les 8es de finale. L’autre point à noter est que les joueurs de Rigobert Song ont inscrit 21 buts en coupe du monde et pointent, désormais, à la 2e place du classement des équipes africaines dans la compétition juste derrière le Nigeria (23 buts).