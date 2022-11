Coupe du monde : le onze probable des lions contre les Pays-Bas (Seneweb)

le onze probable des lions contre les Pays-Bas

C’est parti ! La plus grande compétition de football au monde débute, ce dimanche 20 novembre, avec le match d’ouverture des deux formations du groupe A, le Qatar et l’Equateur. Logés dans le même groupe, le Sénégal et les Pays-Bas croiseront le fer, ce lundi 21 novembre. Du côté des lions, Aliou Cissé est confronté à un véritable casse-tête avec le forfait de Sadio Mané en attaque et l’indisponibilité du latéral gauche Ismail Jakobs.





Côté tactique, on pense que le sélectionneur national devrait opter pour une formation en 4–2-3-1. En défense, les cages seront gardées par Édouard Mendy. Son coéquipier en club Kalidou Koulibaly devrait occuper la charnière centrale en compagnie d’Abdou Diallo. Les couloirs défensifs devraient être confiés à Youssouf Sabaly à gauche et à Formose Mendy à droite.





Dans le cœur du jeu, Aliou Cissé va sûrement jouer la carte de la prudence en alignant un milieu à deux avec Idrissa Gana Gueye et Pathé Ciss. Le poste de numéro 10 devrait être confié à Iliman Ndiaye. En l’absence de Sadio Mané, Ismaila Sarr sera sans doute l’élu de l’attaquant dans le couloir gauche tandis que Krépin Diatta occupera le couloir droit. Enfin, Boulaye Dia devrait prendre la pointe de cette attaque du Sénégal.