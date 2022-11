Coupe du monde : pourquoi il y a autant de temps additionnel depuis le début du Mondial

Depuis le début du Mondial, les matchs durent plus longtemps que d'habitude : 64 minutes de temps de jeu en tout. Il y a une raison, imposée par la FIFA : augmenter le temps de jeu effectif des matchs, c'est-à-dire le moment où le ballon est sur le terrain.



Des matchs à plus de 100 minutes quand d'habitude ils dépassent à peine 90 minutes. Un Angleterre-Iran avec 117 minutes de jeu. Un Argentine-Arabie Saoudite avec au moins 8 minutes d'arrêts de jeu en fin de match, ce mardi 22 novembre 2022. Normalement, le temps additionnel d'un match de football ne dépasse pas quatre à cinq minutes le reste de l'année. Alors pourquoi les compteurs explosent pour ce mondial 2022 au Qatar ? La réponse est à chercher chez une ancienne légende de l'arbitrage mondial : Pierluigi Colina.



Objectif : augmenter le temps de jeu effectif



L'ancien officiel italien, aujourd'hui président de la commission des arbitres de la FIFA s'est expliqué avant la Coupe du Monde sur ces matchs à rallonge. "On veillera à ce que les arbitres compensent au mieux les minutes perdues avec l'objectif d'augmenter le temps de jeu effectif", a-t-il déclaré_._ En clair, l'objectif est d'augmenter le nombre de minutes où le ballon est sur le terrain. "On veut éviter les matches à 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Donc les temps de remplacement, de penalty, de célébrations, de soins médicaux ou bien sûr de VAR, devront être compensés", poursuit-il.



Ces directives sont à l'origine de records et de situations cocasses depuis le début du Mondial. Avec 117 minutes, Angleterre-Iran est ainsi devenu le match le plus long de la compétition depuis 1966. L'attaquant iranien Mehdi Taremi a inscrit, de son côté, le but le plus tardif de l'histoire de la compétition face à l'Angleterre en marquant à la... 103è minute. Autre conséquence, plusieurs joueurs ont été perclus de crampes pendant le temps additionnel de Pays de Galles-Etats-Unis.